151 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف القاضى فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المحافظة قدمت كل التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء إجراءات التصالح فى وقت قياسى ودون أى أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كل أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام داخل المركز، لافتا إلى أنه يتم استقبال جميع الطلبات طوال أيام الأسبوع فى الفترتين الصباحية والمسائية وأيام العطلات والإجازات الرسمية وتم اعتبارها أيام عمل.

وأوضح محافظ المنيا أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بتقديم كل التسهيلات للمواطنين فى هذا الشأن، تم تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى، وهو الحد الأدنى، وفقًا للقانون مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بالإضافة لقبول أى من المستندات المقدمة من المواطنين وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة وفقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مع تسليم مقدم طلب التصالح نموذج "3" لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح.



وأضاف أنه جرى تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لسداد رسوم جدية التصالح لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة من الاكثر احتياجًا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى لاقت قبولا واستحسانا من المواطنين فى جميع المراكز.

وناشد المحافظ المواطنين والذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع إلى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة فى نهاية شهر ديسمبر 2020، إذ يجرى استلام كل الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.