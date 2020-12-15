القوى العاملة: وزارة الموارد البشرية السعودية تبحث مشاكل العمالة المصرية

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل.





يأتى ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، فى إطار التنسيق مع الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ولنشر الثقافة العمالية فى ضوء قانون العمل السعودى وتعديلاته، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتى تم الإعلان عنها تم المشاركة فى ورشة عمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالدمام بحضور مدير فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل ونائب مدير فرع الوزارة محمد الأطرش.

ولفت الملحق العمالى إلى أنه تم خلال الورشة إلقاء الضوء على أبرز تعديلات نظام العمل وعرض لبعض المشاكل التى تواجه العاملين المصريين بالسعودية واقتراحات لحلها مع الاتفاق على نشر الثقافة العمالية لأبناء الجالية المصرية من خلال مكتب التمثيل العمالى بالرياض وقيادات الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية.

وشددت قيادات الجالية المصرية التى شاركت فى الورشة، على مبدأ أن يعمل الجميع على خدمة العاملين المصريين فى السعودية بكل الطرق الممكنة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة.