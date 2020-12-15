إحباط تهريب طائرتي تجسس بحوزة راكب مصري قادم من الإمارات.. صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الثلاثاء، محاولة تهريب طائرتي تجسس بحوزة راكب مصري قادم من الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف حافظ منشاوي حافظ، رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحد الركاب وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو في حقائبه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية فأجاب بالنفي.

وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة "X_Ray" بواسطة كل من أحمد صلاح رزق، مأمور الجمرك، وأحمد علي الشريف، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود قطع مختلفة الحجم ذات كثافة مختلفة وسط طيات الملابس، وقام سامح أمين الجبار، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف لجنة من محمد محمود إبراهيم وسامي نبيل سامي، مأمورى الجمرك، لتفتيش الحقائب يدويا فتلاحظ لهما وجود العبوات الخاصة بمستحضرات تجميل بطائرتين "درون" حديثتين مفككتين إلى أجزاء صغيرة تم إخفاؤها ولفها فى الملابس وتوزيعها على حقائبه.

وأشارت إلى أنه بسؤال الراكب، أكد عدم وجود أي طائرات معه ولكن باستمرار التفتيش اليدوي تم ضبط الطائرتين من النوع الحديث ذوي الإمكانيات العالية مفككتين وسط الملابس.

وعرض هاشم مصطفى هاشم، مدير الجمرك، الأمر على مسئولي إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار والذين أفادوا بأن المضبوطات محظورة طبقا للقانون رقم 216 لسنة 2017، أمر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالته والمضبوطات للجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق والإجراءات.