بدء ندوة مبادرة استراتيجية بناء الوعى ٢٠٢١ بالأعلى للإعلام

انطلقت منذ قليل ندوة وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لاطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية.

تناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والاديان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيين والإجراء والمتجرئين على الفتوى.

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الالكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" واثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة.

وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.