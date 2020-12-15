بعد غلق باب الترشح في انتخابات البيطريين.. 41 مرشحا بفرعيتي القاهرة والجيزة

قال الدكتور محمد حجازي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح في انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إن اللجنة أغلقت باب الترشح في انتخابات النقابتين الفرعيتين الخميس 10 ديسمبر 2020، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين 41 مرشحًا، لافتًا إلى استمرار عمل اللجنة خلال أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء المُقبلين لمنح فرصة لطلبات الترشح من خلال البريد في الوصول إلى النقابة.

وأوضح حجازي أن أعداد المرشحين على مقاعد نقابة القاهرة بلغ 29 مُرشحًا، موزعين على 10 مرشحين على مقعد رئيس نقابة القاهرة، و13 مرشحًا فوق السن، و6 مرشحين تحت السن، فيما بلغ إجمالي أعداد المُرشحين على مقاعد النقابة الفرعية بالجيزة 12 مرشحا، موزعين على: 2 على مقعد رئيس نقابة الجيزة، و6 فوق السن، و4 تحت السن.