نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يطالب بتشكيل لجان للتخلص من المواد الخطرة داخل الموانئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بنجاح الحماية المدنية بالإسكندرية فى السيطرة على حريق مخزن روما بميناء الإسكندرية بعد 7 ساعات من نشوب النيران وإندلاعها دون إصابات.

وطالب " عامر " فى بيان له، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان لفحص جميع الموانئ المصرية وايجاد أماكن امنة لجميع المنتجات المستوردة التى لم يقوم من استوردوها بسداد رسومها الجمركية والتخلص من جميع المواد الخطرة خاصة التى تساعد على انتشار النيران بشكل سريع حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة.

وأكد النائب على ضرورة أن تجد الحكومة آلية مناسبة تتفق واحكام القانون فى إنهاء مثل هذه المشكلات التى أدت إلي اشتعال النيران بصورة كبيرة داخل ميناء الاسكندرية.

وكان فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد لاشين، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، قد وصل إلى ميناء الإسكندرية، لمعاينة موقع الحريق الذي نشب داخل ميناء الإسكندرية، وذلك بناءً على تعليمات من النائب العام المستشار حماده الصاوى.

وقررت النيابة تشكيل فريق من نيابة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار عمر سليم، رئيس النيابة، للوقوف على أسباب الحريق الفعلية.

وكشفت المعاينة الأولية، أن النيران أدت إلى انهيار دورين من مبنى المخازن المكون من 5 طوابق، حيث تسببت الرياح وسوء الأحوال الجوية في صعوبة السيطرة على الحريق.

كما كشفت أن المخزن مخصص للبضائع التي لم يقم المستوردون بسداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، وأن المخزن يضم منتجات تحتوي على مواد كحولية، خمور، وعطور، مما ساعد على إرتفاع ألسنة الهب واشتعال النيران بشكل سريع وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى وتحديد أسباب الحريق، وانتداب المعمل الجنائي، للوقوف على أسباب الحريق، وتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك ومصلحة الميناء لتحديد الخسائر الحقيقية، وعمل حصر للبضائع التي كانت موجودة داخل المخزن المحترق، وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.