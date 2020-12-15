صور.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للابتدائية والإعدادية ببنى سويف

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وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف فى بيان اليوم الثلاثاء، أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى تبدأ يوم السبت 16 يناير المقبل وتنتهى الخميس 21 من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم السبت 23 يناير وتنتهى الأربعاء 27 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادى يوم السبت 16 يناير وتنتهى يوم الثلاثاء 26 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الثانى الإعدادى يوم الأحد 17 يناير وتنتهى الأربعاء 27 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى يوم السبت 30 يناير وتنتهى الخميس 4 فبراير 2021.
وأشارت إلى أن امتحانات المواد العملية للشهادة الإعدادية المهنية تبدأ يوم السبت 2 يناير وتنتهى الخميس 14 يناير، بينما تبدأ امتحانات المواد العملية للتربية الرياضية للشهادة الإعدادية لمدارس التربية الرياضية يوم السبت 23 يناير وتنتهى الأربعاء 27 يناير 2021.
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