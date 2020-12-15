جدة - نرمين السيد - كرمت اللجنة الاجتماعية بالنادى الرياضى والاجتماعى واللجنة النقابية بمصنع 200 الحربى أبناء العاملين المتفوقين فى مختلف الشهادات العلمية والدراسات العليا للعام الدراسى 2019 - 2020، تحت رعاية المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، وفى إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربى برعاية أبنائها العاملين فى الشركات والوحدات التابعة.





ووفق بيان رسمى، كرم رئيس مجلس إدارة المصنع 32 عاملا متميزا على مستوى القطاعات الرئيسية وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم وشكرهم على ما بذلوه من جهد، من أجل الارتقاء بشركتهم ليكونوا نموذجاً يحتذى به بين زملائهم ولأبنائهم فى الدقة والتفانى فى العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. مصنع 200 الحربى يكرم أبناء العاملين المتفوقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.