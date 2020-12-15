محافظ أسيوط يوجه بمتابعة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات

أكد المحافظ، فى بيان اليوم الثلاثاء، ضرورة إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق، تمهيداً لرصفها وتمهيد الطرق غير المرصوفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناه، فضلاً عن رفع القمامة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أولاً بأول للحفاظ على حق الدولة والشعب.
وقال رئيس مركز ومدينة البدارى، محمد حسن الديب، إنه تم شن حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات من أماكن تجمعها وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيدها، لتسهيل الحركة والمرور والانتقال داخلياً وبين القرى وبعضها.
أضاف أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بمساحة 4 قراريط مكون من مبنى من البلوك الأبيض والأسمنت، مؤكدًا استكمال الأعمال داخل نطاق المركز خلال الأيام المقبلة.
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