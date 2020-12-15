تعليم النواب تقر تعديل اتفاقية إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.





جاء ذك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، قبيل الجلسة العامة للبرلمان، والتى من المقرر لها أن تناقش عددا من الاتفاقيات الدولية. نصت الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودى، لتنفيذ الأعمال المدنية فى المشروع بما يشمل مبانى الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.

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