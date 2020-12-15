وزير التعليم: من الطرائف الحديث عن تسريب الامتحان التدريبى لأولى ثانوى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه من الطرائف محاولة البعض ترويج فكرة أن الامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى يتم تسريبه على السوشيال ميديا لإلهاء الجميع عن نجاح التجربة.





وأضاف الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": هذا امتحان تدريبى ممكن الدخول عليه من 9 صباحا إلى 9 مساء لتجربة التابلت والأسئلة، ولا نلقى بالا لهذه التفاهات من البعض.

وتابع: ممكن أى طالب يدخل ثم ينشر الامتحان وهذا لا يعنينا لأن الفكرة فى التجربة المباشرة حتى يستفيد الطالب ولا معنى للتسريب، حيث أن هذا الامتحان بلا درجات!

وأضاف: نحن نعتبر هذا نموذجا استرشاديا وهو بلا درجات وبالتالى لا يجب استخدام كلمة تسريب نهائيا، ولهذا السبب سوف نستخدم نماذج امتحانية مختلفة فى الشكل ومتكافئة المستوى فى الثانوية العامة القادمة ولا يوجد لدينا أى مشكلة.

واختتم الوزير: بالمناسبة مسموح الدخول من المنزل وبالتالى من كتب المقال أو مروجو الشائعات لم يدركوا أن الموضوع هو امتحان تدريبى وليس امتحان مراقب.