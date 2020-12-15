وأضاف الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": هذا امتحان تدريبى ممكن الدخول عليه من 9 صباحا إلى 9 مساء لتجربة التابلت والأسئلة، ولا نلقى بالا لهذه التفاهات من البعض.
وتابع: ممكن أى طالب يدخل ثم ينشر الامتحان وهذا لا يعنينا لأن الفكرة فى التجربة المباشرة حتى يستفيد الطالب ولا معنى للتسريب، حيث أن هذا الامتحان بلا درجات!
وأضاف: نحن نعتبر هذا نموذجا استرشاديا وهو بلا درجات وبالتالى لا يجب استخدام كلمة تسريب نهائيا، ولهذا السبب سوف نستخدم نماذج امتحانية مختلفة فى الشكل ومتكافئة المستوى فى الثانوية العامة القادمة ولا يوجد لدينا أى مشكلة.
واختتم الوزير: بالمناسبة مسموح الدخول من المنزل وبالتالى من كتب المقال أو مروجو الشائعات لم يدركوا أن الموضوع هو امتحان تدريبى وليس امتحان مراقب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: من الطرائف الحديث عن تسريب الامتحان التدريبى لأولى ثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.