صور.. محافظ المنيا: تطوير 3 مناطق عشوائية بتكلفة 194 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا إنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، تطوير 3 مشروعات ضمن تطوير المناطق العشوائية، من خلال إنشاء 48 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية و192 وحدة تجارية بإجمالى تكلفة 194.5 مليون جنيه





جاء ذلك خلال متابعة محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، لعدد من الأعمال الخدمية الجارى تنفيذها بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحى جنوب المنيا، وبمرافقة العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والمهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، إذ يجرى حاليا أعمال إنشاء مسجد الصحابة، والمقام على مساحة 400 متر مربع لأهالى مدينة العمال وروضة محفوظ.



وأوضح المحافظ فى بيان اليوم أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة روضة محفوظ بالكامل بإجمالي تكلفة 102 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من تطوير منطقة أبو هلال وإعادة تأهيل شبكات المرافق "صرف صحى ورصف وإنارة" بإجمالي تكلفة 15.5 مليون جنيه ، وتم الانتهاء من تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا بإجمالى تكلفة 77 مليون جنيه.



وتابع المحافظ خلال جولته اللمسات النهائية للمشروع، والذى يهدف إلى توفير السكن الامن بديلا للمناطق غير الآمنة بالمحافظة ويعد من مشاريع صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع المحافظة، وضمن خطة لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.



وأكد محافظ المنيا أنه تم تسليم الوحدات والتسكين من قبل المحافظة بعد قرعة التسكين التى أجريت للمستحقين، كما يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية لافتتاح المشروع وتوصيل الخدمات للأهالى.