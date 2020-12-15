نقل النواب توافق على قانون تمويل إعادة ملكية وصيانة ميناء أكتوبر الجاف

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.





من جانبه أكد رزق راغب، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، رئيس الاجتماع، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى فى إطار دعم الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل فى المشروعات الحيوية والمهمة.

وطالب باتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على حق الدولة، خصوصا فى ظل دخول القطاع الخاص، متابعا: لابد الأخذ فى الاعتبار ألا يكون دخول القطاع الخاص سببا فى زيادة الأسعار وتحميل المواطنين أى أعباء على المدى البعيد والقريب.

وأقرت اللجنة مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، وجاء نصه كالتالى:

المادة الأولى

يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة "ميناء أكتوبر الجاف" شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات "السويدى إليكتريك - دى بى شنكر- السويدى للممتلكات اللوجيستية"، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

المادة الثانية

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة 30 عاما من تاريخ التشغيل الفعلى للميناء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.