وزير الأوقاف: يعلن عن عدد من المبادرات الجديدة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا لدينا قناة مرئية، و٢ صوتية، وتم عمل مبادرة عن فقه المواطنة لنستطيع أن نطبع منها عشرات الآلاف من النسخ للشباب.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه يتم تجهيز مبادرة أخرى عن حقوق الإنسان، ونحن نجتهد وتتنوع، ولكن حينما نكون مع بعضنا البعض يستطيع الإعلام المرئي أن يقوم بدوره، والمسموع أيضا.

وأضاف وزير الأوقاف، قائلا: إنني دائما مع النظرة المتفائلة وليس مع النظرة المتشائمة، لأننا لو تشاءمنا لن ننتج شيئا، مؤكدا أن كل جهد سيبذل إما أن يزيد الإيجابية والخير درجة، أو يقلل الشر درجة.

وكانت قد انطلقت منذ قليل الندوة وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لاطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية .

وتناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والاديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيين والإجراء والمتجرئين على الفتوى.