جبر خلال ندوة استراتيجية الوعي: لابد وأن يكون هناك نوع من الحوار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أنه لأبد من أن يكون هناك نوع من الحوار الفكري، ونتناقش جميعا حتي نصل إلي رؤي مشتركة وذلك لأن الحوار هو ما يخلق التقارب.

وأضاف رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن ما يتم الاتفاق عليه في هذه الندوات، سيكون هناك برامج تلفزيونية وبرامج إذاعية، وتحرك مشترك.

وكانت قد انطلقت منذ قليل الندوة وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام لاطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية .

تناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والأديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والإجراء والمتجرأون على الفتوى

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الإلكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" واثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة

وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.