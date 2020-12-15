صبري الجندي: قانون التصالح حوّل مخالفات البناء إلى أوضاع مستقرة

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن أهم مميزات قانون التصالح على مخالفات البناء على مستوى المواطن والدولة ،الذى طبق في عام 2020، أن القانون حاول إنهاء أوضاع خاطئة استمرت لسنوات وجاء ليحد من عشوائية البناء، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المخالفين بحيث تتحول المخالفة إلى أوضاع قانونية ثابتة ومستقرة.

وأضاف في تصريحات لـ دوت الخليج، أن القانون مكن الذين يحوذون على وحدات سكنية "ساكن شقة"، من التمتع بأوضاع قانونية نتيجة التصالح .

وتابع: أن أهم المكاسب التى حصلت عليها الدولة من قانون التصالح على مخالفات البناء إنهاء عشوائية البناء، سواء بناء على املاك الدولة او الأراضى الزراعية أو البناء في المدن .

كما أنه أيقظ الدولة لتعمل على اعادة صياغة العمران في كل مصر،إعادة الشكل الجمالى للعمران ،ضبط العمران الهندسى وإيجاد اشتراطات جديدة للبناء، إعادة توزيع الكثافة السكانية في الأحياء والمدن بالإضافة إلى مخططات عمرانية جديدة بالقرى .