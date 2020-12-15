وزير الأوقاف:نحتاج لأرضية وطنية للحقوق السياسية للبعد عن السبوبة والخيانة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة الماضية كانت عن مواجهة الفساد، انطلاقا من إرادة القيادة السياسية في مواجهة الفساد، وهناك جدية في استئصال الفساد.

وشدد: حق الإنسان لا يختزل في جزء واحد، وما يتم في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسكن هو من ضمن جهود الدولة لدعم حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان تضيع في الدول غير المستقرة وتتناقض مع الفوضى لذلك فلا بد لها من الاستقرار والأمن.

وأضاف: الحديث عن حقوق الانسان السياسية يتطلب أرضية وطنية، حتى نبعد عن السبوبة والخيانة، حتى نمنع ضرب الدولة والتعاون مع الأعداء، ولم تقع دولة إلا بالخيانة من الداخل.

وشدد: كلما امنا انفسنا من الخونة والدخلاء نحمي وطننا أكثر ونمع إسقاطه ونأمل أن تكون المبادرة هي مبادرة الدولة المصرية للعام المقبل، ولدينا انفتاح على الجميع، طالما أن الهدف وطني بحت.



وكانت قد انطلقت منذ قليل الندوة وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لاطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية .

تناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والاديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيين والإجراء والمتجرئين على الفتوى

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الالكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" واثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة



وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.