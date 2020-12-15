مصنع 200 الحربي يكرم أبناء العاملين المتميزين والمتفوقين دراسيا.. شاهد

قامت اللجنة الاجتماعية بالنادي الرياضي والاجتماعي واللجنة النقابية بمصنع 200 الحربي، بتكريم أبناء العاملين المتفوقين في مختلف الشهادات العلمية والدراسات العليا للعام الدراسي 2019 - 2020 تحت رعاية المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "م ٢٠٠ الحربي".

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربي برعاية أبنائها العاملين في الشركات والوحدات التابعة لها.

كما كرم رئيس مجلس إدارة المصنع العاملين المتميزين وعددهم 32 عاملا متميزا على مستوى القطاعات الرئيسية وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم وشكرهم على ما بذلوه من جهد من أجل الارتقاء بشركتهم ليكونوا نموذجًا يحتذى به بين زملائهم ولأبنائهم في الدقة والتفاني في العمل.

تم تنفيذ اللقاء مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم مكان اللقاء مع أخذ مسافات متباعدة وارتداء الكمامات للحاضرين.