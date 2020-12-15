نقابة الصيادلة تقدم بلاغا للنائب العام ضد تطبيق صحتك

تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد تطبيق "صحتك" حمل رقم 18549 لسنة 2020، للمطالبة باتخاذ اللازم قانونا نحو الشركة لمخالفتها للقانون.

وأوضحت نقابة الصيادلة إن الشركة قامت بالتعاقد مع شركات الادوية وشركة الخدمات الطبية، و تمتلك الشركة علامة تجارية خاصة بها باسم "صحتك" وخط تليفون ساخن وموقع الكترونى (تطبيق بذات الاسم)بغرض صرف روشتات الادوية بدلا من الصيدليات المنفذ القانونى الوحيد لصرف الادوية وهذه النشاطات التى تقوم بها الشركة مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 فى المادتين رقم 37و75، إضافة إلى مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47لسنة 1969فى المادة رقم 9.

واكدت النقابة فى بلاغها إن الشركة ترتكب مخالفات عديدة منها الحصول على بيانات المرضى دون ان يكون لها الحق فى ذلك، كما ان هذه التطبيقات كيانات تعمل بلا ضوابط ولاقواعد رقابية ومهنية ويصعب تتبعها بالتالى لايمكن محاسبتها فى حالة وقوع اخطاء منها يترتب عليها الاضرار بصحة وسلامة المواطن.

واضافت نقابة الصيادلة إن هذه التطبيقات والمواقع تسهل بيع الادوية المغشوشة والادوية المجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، كذلك الإدوية منتهية الصلاحية.

وشددت النقابة على ان هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفى لبيع الادوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

وتؤكد النقابة على تصديها لظاهرة بيع الادوية عن طريق التطبيقات والمنصات الإلكترونية مما يؤثر على صحة وسلامة المريض المصرى، وتناشد نقابة الصيادلة المواطن بالحصول على الادوية من الصيدليات والمنشآت الصحية حفاظا على صحتهم.