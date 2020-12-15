كرم جبر يناقش مع 6 أعضاء بـ مجلس النواب استراتيجية بناء الوعي

طالب الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ، من الـ 6 أعضاء مجلس النواب المشاركين فى ندوة مبادرة استراتيجية بناء الوعى 2021 للالتقاء بهم عقب الندوة التى يعقدها المجلس بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .

وقال كرم جبر انه سيناقش بعض القضايا مع أعضاء البرلمان عقب انتهاء الندوة .

واطلق اليوم وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية .

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام تناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والاديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والأجراء والمتجرئون على الفتوى.

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الالكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" واثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم المنتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة.

وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.