وزير الأوقاف يطالب بالإبلاغ عن المدرس الذي يتحدث عن حسن البنا

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من يرى أو يشاهد مدرسا يتحدث في الفصل عن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، بتقديم شكوى رسمية من باب الإيجابية المجتمعية.

واقترح جمعة، في كلمته بمؤتمر "إطلاق استراتيجية بناء الوعي"، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم دورة مشتركة مع الأعلى للإعلام في التأهيل المشترك لمن يقدم البرامج الدينية.

وقال: "كانت إحدى أهم مشاكل الانتخابات خلال 30 سنة من عام 1980 وحتى 2010 استخدام الإخوان والسلفيين للمساجد في الدعاية الانتخابية، ولكن الآن لم يجرؤ أحد على أن يفعل ذلك، كما أنه في فترة الغلق بسبب كورونا من فتح زاوية أثناء الغلق يتقرر إنهاء خدمته فورا".

وأضاف وزير الأوقاف: "نريد الإيجابية المجتمعية، من يرى مدرسا يكلم التلميذ عن حسن البنا نكتب شكوى رسمية، وهكذا في المساجد لو مارسنا الإيجابية المجتمعية لردعنا كل السلبيات والمعلم هيعمل حسابه قبل ما يتكلم وهكذا في الزوايا".

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حولت الكتاتيب إلى ما يسمى المدارس الفكرية "حيث عملنا نظاما جديدا اسمه المدارس القرآنية التي لا تكتفي بالتحفيظ ولكن التربية أيضا"، بحسب تعبيره.