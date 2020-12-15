كرم جبر ووزير الأوقاف يطلقان مبادرة استراتيجية بناء الوعى 2021

أطلق وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية .

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الندوة تناقش الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والاديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والإجراء والمتجرئون على الفتوى.

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الإلكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" واثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة

وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.