وزير الأوقاف: منفتحون على جميع الجهات لبناء الوعي في مصر

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر لكرم جبر، رئيس المجلس الاعلى للاعلام واعضاء المجلس على الدعوة لحضور والمشاركة في اقامة واطلاق مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021.

وقال وزير الأوقاف على مدار العامين الماضيين كان هناك اتصال جيد مع كرم جبر، واتفقنا على إطلاق مبادرة عامة لدعم الوعي، واننا منفتحون على جميع الجهات لبناء الوعي في مصر، مؤكدا مهمة الإعلام مهمة في التثقيف والتنوير، خاصة وأننا عانينا في الفترة الماضية من الجماعات التي حاولت اختطاف الدولة ولكن التعاون مع المجلس ووزارة الثقافة أوقف ذلك.

وأضاف وزير الأوقاف خلال ندوة عقدت بالمجلس الأعلى للاعلام لمناقشة استراتيجية بناء الوعى طبعنا 600 ألف كتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، لهدم فكر الجماعات المتطرفة

وتابع: إذا دخل العدو بلدا من بلداننا، وجب على الجميع الدفاع عنها، لذلك فالعلاقة وطيدة بين الدين والوطن، فالاديان لا تنشأ في الهواء الطلق ولكن لا بد من وطن، والدين لا بد له من وطن مستقر وأمن.

وشدد: من ضمن الكتب التي نعمل عليها ترسيخ دولة المواطنة وفقه المواطنة، ومنع التمييز بين أبناء الوطن الواحد، بناء على الدين، ودولتنا من الدول القليلة التي تبني كنائس وجوامع وترمم المعابد من موازنتها الخاصة، كدليل على الوطنية واحترام جميع الأديان.

وكشف: نعمل على ترجمة الكتب التي نصدرها، ومنها حماية الكنائس بالتعاون مع الجهات المعنية، لنقل وتصدير التجربة المصرية.

وأكمل : وزعنا حوالي مليون كتاب على الأئمة والمدارس ووزارة الشباب والجامعات وكذلك على الصعيد الدولي عربيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأردف: نطمح أن تكون استراتيجية الوعي، تجمع الجهود المتفرقة، واتفقنا مع المجلس الأعلى للاعلام على تنظيم ندوة شهرية لدعم الوعي في المجتمع.

كانت قد انطلقت منذ قليل الندوة وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لاطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية .

تناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والاديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيين والإجراء والمتجرئين على الفتوى

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الالكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" واثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة



وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.

