بحضور وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة: افتتاح أول مركز تميز علمي إقليمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - د. الخشت: المركز خطوة في مجال طب الأسنان الرقمي تأكيدًا لتحول الجامعة إلى مرتبة جامعات الجيل الثالث ومواكبة أحدث التقنيات ورقمنة جميع الخدمات

د. الخشت: توفير أفضل العلاجات في زمن قياسي للمرضى وتجاوز الأساليب التقليدية للعلاج وتأهيل الخريجين للتعامل مع أحدث تكنولوجيات طب الأسنان

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، مركز طب الأسنان الرقمي بكلية طب الأسنان، والذي يعد أول مركز تميز علمي إقليمي في مجال طب الأسنان الرقمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار دور جامعة القاهرة الرائد في دعم البحث العلمي والتدريب الطبي وفقًا لأحدث أساليب التعليم الطبي في العالم.

شهد الافتتاح الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وعدد من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مركز طب الأسنان الرقمي، يعتبر بمثابة خطوة طبية مهمة في مجال طب الأسنان الحديث، وهو يؤكد على تحول جامعة القاهرة إلى جامعة من الجيل الثالث تواكب أحدث التقنيات في جميع العلوم ورقمنة وتحديث كافة الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن مركز طب الأسنان الرقمي يهدف إلى مواكبة خريجي الكلية للتطور السريع في تقنيات علاج الأسنان بأحدث الأساليب التقنية، إلى جانب نشر الوعي بأحدث علاجات طب الأسنان، حيث تمثل التقنية الرقمية في مجال طب الأسنان المستقبل في جميع التخصصات، كما تمكن تكنولوجيا طب الأسنان الرقمي المرضى من تلقي أفضل العلاجات في زمن قياسي، وتحسن من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمقارنة بالأساليب التقليدية في العلاج.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن المركز صمم ليخدم 30 متدربًا في مجال طب الأسنان الرقمي في وقت واحد وفقًا للمعدل العالمي للتدريب في هذا المجال، كما تم تجهيز المركز بأحدث أجهزة الأشعة المخروطية لطب الأسنان، وأحدث وسائل التصوير الرقمي داخل الفم وخارجه، كما تم تزويده بأجهزة حاسوب تتضمن أحدث البرمجيات في مجالات طب الأسنان الرقمي كبرامج الاستعاضات السنية وزراعة الأسنان وتقويم الأسنان والأشعة المخروطية للفم والوجه والأسنان.

من جانبه، قال الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إنه تم ربط المركز بمعمل مرکزي رقمي ملحق به، بحيث يتكامل العمل مع التدريب مع البحث مع الإنتاج في منظومة واحدة، حيث يقدم المعمل المركزي الرقمي تنفيذ استعاضات الأسنان فائقة الجودة باستخدام أحدث أجهزة الخرط رباعية وخماسية المحاور والتي تعمل على انتاج جميع أنواع الاستعاضات الصناعية من مختلف المواد المستخدمة في مجال طب الاسنان.