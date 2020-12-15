نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تعلن عن جدول مواعيد قبض رواتب الموظفين في شهر ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمرارا لما عملت عليه الحكومة مؤخرا من صرف مرتبات موظفي الدولة، طبقا لجدول يحدد مواعيد صرف كل وزارة و الهيئات التابعة لها حتى لا تحدث حالة من التزاحم في البنوك و أمام ماكينات الصرف، مما قد يزيد من حدة تفشي وانتشار العدوى، وهو ما يدعم كل المجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل حماية صحة المواطن المصري، ولهذا فقد أعلنت اليوم وزارة المالية عن البدء في صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر ديسمبر الحالي، لجميع موظفي الجهاز الإداري بالدولة وذلك يمتد لمدة محددة يتم الإعلان عنها من خلال السطور التالية، قسمت فيها الوزارات و الهيئات التابعة لها و موعد الصرف الخاص بكل وزارة .

الحكومة تعلن عن جدول مواعيد قبض رواتب الموظفين في شهر ديسمبر

وقد حددت وزارة المالية من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات ” تويتر”، مدة صرف مرتبات موظفي الدولة بثلاثة أيام تكون بدايتها من يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 ديسمبر و تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 24 ديسمبر، وذلك كما سبق و أشرنا سابقا بهدف عدم تزاحم المواطنين أمام ماكينات ATM من أجل صرف المرتب في يوم واحد كما كان يحدث سابقا ،وإليكم الوزارات و الهيئات التي سيتم الصرف لها في خلال كل يوم من الأيام الثلاثة، وهي كالتالي :

الوزارات والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية و التي ستقوم بصرف المرتبات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر ، هي:

وزارة الصحة

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التموين

وزارة النقل

وزارة الاتصالات

وزارة القوى العاملة

هيئة الإنتاج الحربي

وزارة الهجر

قطاع الأعمال العام

شؤون مجلس النواب

وزارة الداخلية

وزارة الأوقاف

وزارة الثقافة

وزارة الآثار

وزارة الإسكان

وزارة التجارة والصناعة

هيئة الطيران المدني

وزارة البيئة

وزارة السياحة

وزارة البترول.

المجالس التي ستقوم بالصرف يوم الثلاثاء ، هي :

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس النواب.

الوزارات والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية و التي ستقوم بصرف المرتبات يوم الأربعاء 23 ديسمبر ، هي:

وزارة التعليم العالي

وزارة التنمية المحلية

وزارة العدل

هيئة الكهرباء

وزارة التخطيط

وزارة الاستثمار

وزارة التعاون الدولي

هذا بالإضافة إلى أنه كافة الجهات التابعة للوزارات التي سبق ذكر اسمها، و جميع دواوين عموم المحافظات و كافة مديريات التنظيم والإدارة و جميع الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات، ستقوم بصرف المرتبات في نفس الموعد.

أما عن الهيئات التي ستقوم بصرف المرتبات الخاصة بها في يوم الأربعاء 23 ديسمبر، هي:

هيئة النيابة الإدارية

هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة

هيئة الرقابة الإدارية،

الهيئة العامة للرقابة المالية

المحكمة الدستورية العليا

دار الإفتاء المصرية

اللجنة العليا للانتخابات

معهد الخدمات المالية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الوزارات والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية و التي ستقوم بصرف المرتبات يوم الخميس 24 ديسمبر ، هي:

وزارة التربية والتعليم

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وزارة الموارد المائية والري

وزارة الخارجية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة المالية

علما بأن الجهات التابعة لجميع الوزارات السابق ذكر اسمها ستقوم بصرف المرتبات في يوم الخميس 24 ديسمبر، إضافة الى كافة مديريات التربية والتعليم، ومديرية الزراعة، والهيئة العامة للأبنية التعليمية و مديرية الطب البيطري، ومشيخة الأزهر و مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات.

كما سيتم صرف رواتب رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، في يوم الخميس أما عن الجهات التي لم يتمكن موظفيها من صرف مرتباتهم في الجدول المعلن، فسيتم اتاحة يومي الأحد والاثنين الموافق 27 و28 ديسمبر صرف المرتبات الخاصة بهم.