باحث فى شئون الجماعات الإرهابية: مصر شلت حركة بعض التنظيمات الإرهابية.. ولابد من تعاون المجتمع الدولى

قال منير أديب،الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن التنظيمات الإرهابية المتعددة كلها من رحم واحد، ومصر قطعت شوطًا كبيرًا لتحطيم التنظيم الإرهابي الحالى.

وتباع خلال حديثه على فضائية إكسترا نيوز، إن التنسيق بين مصر والأردن والعراق جاء وفق رؤية واستراتيجية، وتلك الرؤية ستكون علامة فارقة فى الشرق الأوسط.

وأضاف، على المجتمع الدولى من الضرورى معرفة مدى خطورة تلك التنظيمات العابرة للحدود والقارات، ولابد من تبنى استراتيجية فعالة لمواجهة تلك التنظيمات الإرهابية.