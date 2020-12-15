خاص| نجم الأهلي يصدم القلعة الحمراء بقرار الرحيل.. والسبب موسيماني!

يبدو أن رامي ربيعة نجم دفاعات النادي الأهلي يعيش مرحلته الأسوء داخل القلعة الحمراء، وذلك بعد خروجه من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وتسبب في عدم مشاركته خلال الفترة الأخيرة مع الفريق بالمباريات.

وكشف مصدر قريب للاعب في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:أن رامي ربيعة قد عبر عن غضبه للجهاز الإداري بالفريق، بسبب استبعاد بيتسو موسيماني له خلال الفترة الماضية من حساباته، ، وعدم مشاركته منذ تعافيه من الإصابة التي ضربته بتمزق في العضلة الخلفية، وأبعدته عن مباريات المارد الأحمر ما يقرب من 5 أسابيع كاملة.

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الجدير بالذكر أن الأهلي خاض ، تدريباته أمس، دون راحة، عقب الفوز على فريق مصر للمقاصة، بثلاثية مقابل هدف، ويستعد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.