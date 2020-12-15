النواب يختتم أعماله..دوت الخليج يرصد قصة نجاح الاستجواب الوحيد للنائب محمد الحسيني رغم سقوطه ببرلمان 2015

شهد الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء، مناقشة استجواب وحيد توافقت فيه الشروط اللائحية والذي قدم من النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والذي فاز مؤخرًا أيضا في انتخابات مجلس النواب ليحافظ على عضويته في برلمان 2020.

الاستجواب الوحيد الذي تمت مناقشته كان موجه للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بشأن الأوضاع السلبية لمستشفى بولاق الدكرور، و شكاوي الأهالي من تدهور أوضاعها، حيث بالرغم من سقوط هذا الاستجواب في الجلسة العامة للبرلمان إلا أنه نجح في الضغط على الحكومة لاعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتطوير مستشفي بولاق الدكرور العام والنهوض بأوضاعها والتغلب على إشكالياتها، من أجل تقديم خدمة صحية متميزة لأهالي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة.

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