حسناء سيف تعلن إصابتها بالورم: طلع في رقابتي 5 أورام

كشفت الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين عن إصابتها بروم السرطان الخبيث، ما جعل معجبيها في حالة من الحزن، طالبين الدعاء لها بعد مكوثها في المستشفى.

وشاركت حسناء سيف مُحبيها بصورة لها وظهرت وهي على فراش المرض، مُعلنة إصابتها بورم في الرقبة خاصة أنها أصيبت بورم في الرقبة أيضا قبل 3 أشهر جعلها ترقد في المستشفى، ووجهت الممثلة الأردنية رسالة طمأنة لمعجبيها.

وعلقت حسناء سيف على الصورة قائلة: "هعمل النهارده جراحة هياخدوا عينة من ورم في الرقبة إن شاء الله كل حاجة تطلع كويسة ويطلع حميد ادعوا لي بليز"، مختتمة رسالتها بطلب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.

حسناء سيف



والفنانة حسناء سيف الدين هي ممثلة أردنية ذات أصول فلسطينية، وتشارك فى بطولة مسلسل "هى" مع المخرج محمد النقلى، حيث بدأت تصوير مشاهدها فى العمل.

اقرأ أيضا: مكياج غريب .. إيمان العاصي في اطلالة جريئة لأول مرة علي "انستجرام"



وتجسد حسناء سيف فى المسلسل شخصية "سنية عراوى" فتاة بسيطة، تسكن فى منطقة شعبية، تعمل فى مصنع ملابس، طموحاتها أكبر من مستواها الاجتماعى والثقافى والمادى ولكنها تصمم على تحقيق أهدافها مهما كان الثمن مستخدمة مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهذا يسبب لها الكثير من المشاكل.