موسيماني: "الحب" سر تألق أفشة والشحات

ظهر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مساء أمس الإثنين، في لقاء مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، وكشف العديد من التفاصيل التي تخص عمله في النادي الأهلي.
وكشف موسيماني عن طريقة تعامله مع اللاعبين، وخاصةً اللاعبين الذين تألقوا معه بشكل لافت للنظر، وأبرزهم محمد مجدي أفسة صانع ألعاب الفريق.
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وأكمل: "في بعض الأحيان عندما يفقد أفشة تركيزه أو بعض التكتيكات في الملعب، وهذا يتطلب أن أكون شديد معه ولكن ليس كثيرا".
وأتم: "هناك لاعبون أشداء أمثال عمرو السولية وحمدي فتحي، لكن أفسة لا يتحمل هذا الأسلوب ولا يجب التعامل معه به".
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