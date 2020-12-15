فيديو| كهربا يصدم الجميع: كنت لاعبًا في الزمالك وأعشق الأهلي.. ورمضان صبحي لم يأخذ بنصيحتي!

تحدث محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عدد من الملفات الهامة وذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"
وقال نجم الأهلي: تعجبت من رحيل رمضان صبحي بهذه الطريقة من الفريق والانضمام لصفوف بيراميدز، ولكنه في النهاية هو قراره الشخصي، ولكن لو كان أخذ رأي كنت سوف أنصحه، بالاستمرار مع المارد الأحمر لأنه أبن النادي والجماهير تحبه ونجم كبير في الفريق”.
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وأضاف: رحيل صبحي صدم الجماهير خاصة أن إدارة الأهلي وقفت بجانه في أكثر من مناسبة وكان معشوق الجماهير الحمراء، وموقفه يختلف عن أحمد فتحي الذي خرج من الباب الواسع للنادي الأهلي وفعل أشياء كثيرة للفريق وأدى بكل احترافية.
وواصل: الأمر مختلف صبحي لا يزال عمره صغيرًا وكان أمامه فرصة كبيرة أن يكون نجم النادي الأهلي خاصة مع حالة الدعم الكبيرة الذي كان ينالها من الجماهير.
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وفجر كهربا مفاجأة عندما كنت لاعبًا في صفوف نادي الزمالك مؤكدًا: كنت أعشق جماهير النادي الأهلي وقتها وكانوا ينادوني بالأهلاوي، لكن ذلك الأمر لم يؤثر عليّ وكنت ألعب بكل احترافية مع الفريق الأبيض.
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