مشروع قانون بشأن ميناء السادس من أكتوبر الجاف بمناقشات نقل النواب

بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. النواب يختتم أعماله..دوت الخليج يرصد قصة نجاح الاستجواب الوحيد للنائب محمد الحسيني رغم سقوطه ببرلمان 2015

وجاء نص مشروع القانون كالآتي:

المادة الأولى

يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة واعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه

المادة الثانية

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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