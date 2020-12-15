بعد خلاصها من كورونا .. ميس حمدان تعود للجيم من جديد

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيه فيديو جديد لها، وهي تُمارس تمارين صعبة في "الجيم" بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت ميس حمدان خلال الفيديو الذي نشرته عبر خاصية "استوري" علي موقع الصور والفيديوهات "الانستجرام"، وهي تُمارس الرياضة في الجيم مرة اخري، بعد تخلصها من أزمتها مع فيروس كورونا، مُرتدية ملابس رياضية كاشفة للجسم.

ومارست الفنانة ميس حمدان الرياضة، فبدأت الفيديو الأول بممارسة الضغط، ثم انتقلت الي رياضة اليدين، وبعدها الي الوثب مع الضغط، ثم انتقلت الي تمارين للقدمين، وأنهت "الاستورى" بصورة لها بعد الانتهاء من الجيم.

ميس حمدان تعود لحياتها الطبيعية



عادت الفنانة ميس حمدان إلى الحياة الطبيعية من جديد، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت إصابتها بالفيروس في 8 نوفمبر 2020، واستمرت فترة عزلها 10 ايام، وبعدها أعلت عن تعافيها من الفيروس علي صفحتها الخاصة علي "فيس بوك".

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وكتبت الفنانة ميس حمدان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": الحمد لله ابتديت اصحصح شوية بعد المرض اخش انام بقي لسة مليش نفس اخرج، تصبحوا علي خير.

