مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة الكويتي

أعلن النائب حمد سيف الهرشاني، رئيس السن بمجلس الأمة الكويتي فوز النائب مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16.



وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقا للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه.



يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.

