موقع دوت الخليج يهنئ النائب مرزوق الغانم بفوزه برئاسة مجلس الأمة الكويتي

يتقدم موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي، عمرو الديب بخالص التهاني للنائب مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16. وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم بدر الحميدي وفقا للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه.

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