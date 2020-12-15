بالصور| بعد وصفه بالممثل والأناني.. هجوم جماهير ليفربول على صلاح يدفعه للرحيل في مفاجأة كبيرة!

يقدم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مستويات مميزة مع فريقه، حيث ساهم مؤخرًا، في تعادل الريدز بهدف لكل فريق، أمام فولهام، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي .
محمد صلاح برغم من أنه ساهم في تعادل فريقه بركلة جزاء ويتصدر قائمة الأكثر إحرازًا للأهداف مع الفريق ويعتبر هداف قلعة الأنفليد في دوري أبطال اوروبا حيث قدم مستوي مميزة خلال مشاركاته مع الفريق خلال الفترات الأخيره.
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وفي تدوينه أخرى: وضع شخص أخر مقارنه بين محمد صلاح وبميسي قائلاً"بأن الاعب لايمكن مقارنتة وأن لويس سويراز كان مفيد أكثر للفريق"
ووجه مشجع آخر انتقادات لاذعة لهداف الريدز متحدثًا:“هل يمكنك أن تتوقف عن الغش والتمثيل المبالغ فيهـ وإلقاء نفسك على أرض الملعب”.
بينما سخر الأخر قائلا: “ألمس صلاح بإصبع واحد سيطير على الفور”.
كما انتقد أحد الجماهير أنانية صلاح على ذكره مدونًا: نحن في وضع صعب لا افهم لماذا تفعل ذلك وتصبح أنانيا ولا ترسل الكرة لزملائك ؟ لماذا لم تمرر الكرة الي مينامينو رغم انة كان بدون رقابة، إحرازك للأهداف أهم من الفريق"
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وعلق مشجع أخر: "هذه أسوء ركلة جزاء يتم تنفيذها على الإطلاق، مؤكدا: ماني يظلم بسبب تواجد صلاح الأناني".
ويبدو أن الهجوم الغير مبرر والضغوطات الكبيرة على النجم المصري من جماهير الريدز قد تدفعه لاتخاذ قرار صادم ومغادرة قلعة الأنفليد، وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.
يذكر أن محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 10 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ليبعد بفارق هدف وحيد فقط عن كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون متصدر الترتيب.
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