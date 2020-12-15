نقل النقل تقر مشروع قانون بشأن مشاركة القطاع الخاص بميناء أكتوبر الجاف

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
من جانبه أكد رزق راغب، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، رئيس الاجتماع، أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار دعم الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في المشروعات الحيوية والهامة.
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وطالب بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حق الدولة، خصوصا في ظل دخول القطاع الخاص.
وقال: لابد الأخذ في الاعتبار ألا يكون دخول القطاع الخاص سببا في زيادة الأسعار وتحميل المواطنين أي أعباء على المدى البعيد والقريب.
وأقرت اللجنة مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، وجاء نصه كالتالي:
المادة الأولى: يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه
المادة الثانية: تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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