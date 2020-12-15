بعد مرور عام.. المسعود: منظومة التأمين الصحي الشامل حققت العدالة الاجتماعية بين المواطنين

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة التي قامت بها الحكومة بشأن منظومة التامين الصحي الشامل ومرور عام على تطبيقها في بورسعيد، مؤكدًا على أن المنظومة حرصت على تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين.

وأكد "المسعود"، على أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، كان حلم كبير تسعي إليه الدولة المصرية على تطبيقه بنجاح على أرض الواقع، خاصة وأنه كان قد أنتظره جموع المواطنين لسنوات طويلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المنظومة الجديدة تٌعتبر نقلة نوعية في القطاع الصحي لم تشهدها مصر من قبل خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا القاتل، وتحقيقها لعديد من النجاحات والإنجازات الحقيقة بين المواطنين، حيث شاركت فى مواجهة كورونا وذلك من خلال التحول الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية.