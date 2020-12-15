صور..المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير



استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الكاتب الصحفي إياد ابوالحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، برفقة الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات رئيس تحرير جريدة المساء وبوابة الجمهورية اون لاين. تعليم النواب تقر تعديل اتفاقية إنشاء جامعة الملف سلمان بمدينة الطور

وتأتي الزيارة لتهنئة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لتوليه رئاسة المجلس وقدم الحاضرين درع الجمهورية لرئيس المجلس



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