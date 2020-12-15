خاص| نكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم حسن بعد حجزه في العناية المركزة

كشف مصدر خاص عن أخر تطورات الحالة الصحية لإبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، بعد تعرضه لحادث تصادم بالسيارة نقل على أثره إلى مستشفى سيتي في الإسكندرية.

وقال مصدر قريب من التوأم: أن الحالة الصحية لمدير الكرة بدأت التحسن والتعافي وذلك بعد الالام الكبيرة التي لحقت بيه وأسفرت عن كسور في الضلوع.

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وأضاف المصدر: أن الأزمة لم تكون في الكسور وحدها ولكن قد تسببت له في حدوث كدمة في الرئة جعلته يعاني من أزمة في التنفس ونقص في الأكسجين مما أضطر الأطباء لوضعه في العناية المركزة. وأضاف المصدر: أن الأزمة لم تكون في الكسور وحدها ولكن قد تسببت له في حدوث كدمة في الرئة جعلته يعاني من أزمة في التنفس ونقص في الأكسجين مما أضطر الأطباء لوضعه في العناية المركزة. وأوضح : أن إبراهيم حسن قد غادر أمس ليلًا المستشفى بعد شعوره بالتحسن فيما نصحه الأطباء بضرورة المتابعة والراحة التامة لمدة أسبوعين حتى تلتحم الكسور الناتجة من الحادثة. اقرأ أيضا: موسيماني: "الحب" سر تألق أفشة والشحات



كان إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري قد تعرض لحادث بالسيارة فجر يوم الأربعاء الماضي على كورنيش الإسكندرية.