عماد الدين حسين: مجلس النواب الحالى تحمل عبء كبير.. والشيوخ إضافة كبيرة

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ إضافة قوية إلى مجلس النواب، وسيدعم الحياة السياسية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه سيقدم مشورة مهمة بشأن العديد من القوانين والقرارات.
وتابع خلال حديثه على فضائية إكسترا نيوز، مجلس النواب الحالى تحمل عبء كبير جدًا، خاصة وأن الفترة الانتقالية كنت خالية من وجود مجلس تشريعي.
وأضاف حسين، مجلس الشيوخ، سيستوعب عدد كبير من النقاشات التى تُطرح فى المجال العام، خاصة مع توسع وسائل التواصل الاجتماعى.
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وأردف، من يقرأ الديباجة والمقدمة للائحة مجلس الشيوخ، سيكتشف مساحات ضخمة من العمل، تدعيم سٌبل الديموقراطية، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.
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