فريدة الشوباشى: الرئيس السيسي رد للمرأة أعتبارها.. والقيادة السياسية تهتم بالمواطن البسيط

قالت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى، المرأة لا تنفرد بمشاكلها، بل ستتناول كل قضايا مصر بكل فروعها، وهى داخل البرلمان ليست كمالة عدد، وأكدت أن الرئيس السيسي رد للمرأة أعتبارها.

وتابعت خلال حديثها على فضائية إكسترا نيوز، كل ما يشغل الشارع المصرى، يشغل القيادة المصرية، والتحول فى العشوائيات دليل على أهتمام الدولة بالمواطن البسيط.

وأضافت البرلمان الجديد سيواجه العديد من التحديات والقضايا المهمة، نظرًا لطبيعة المنطقة فى الشرق الأوسط، إضافة إلى كل ما يهم المواطن المصرى.