سفير اليابان يشيد بدور مصر فى تعزيز السلام والاستقرار بالقارة السمراء

جدة - نرمين السيد - أكد سفير اليابان لدى مصر، نوكى ماساكى، تقدير بلاده لدور مصر المحورى فى تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا، مشيرا إلى أن اليابان أبدت استعدادها التام للمضى قدمًا فى تعاونها مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أجل المشاركة فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى القارة الإفريقية.





وقال السفير، فى تصريح، اليوم الثلاثاء، إنه حتى بعد نهاية فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، لا تزال "خارطة طريق القاهرة" بمثابة دليل دولى رئيس من خلال توصياتها لدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حفظ السلام، والحفاظ على مصالح البلدان الأفريقية، حيث يتم تنفيذ غالبية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. تأتى تصريحات السفير اليابانى فى ضوء التعاون العميق بين اليابان ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى منذ عام 2008، وبإجمالى مساهمة مالية قدرها (11.2 مليون دولار)، وإيفاد 15 محاضرًا يابانيًا، كما شهدت هذه العلاقة زخمًا آخر هذا العام من خلال التوقيع على مشروع تعاون بعنوان "توطيد السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا - 6 (2020-2021)" لتعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا.

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