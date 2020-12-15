تخصيص 75% من أسرة مستشفيات المنوفية العامة والمركزية لاستقبال مرضى كورونا

جدة - نرمين السيد - قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تخصيص 75 % من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والتعامل الفورى فى حالة تزايد الأعداد.





كما أبو ليمون أمر بتسليم مديرية الصحة اليوم 10 أجهزة "مونيتور" كدعم من المحافظة لجهود الصحة لتوفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية اللازمة والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية اللائقة لمصابى كورونا.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، وذلك فى إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالى للفيروس.



ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان تفصيلى بعدد الأسرة المشغولة والمتاحة وأجهزة المونيتور بالمستشفيات وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وحصر الأجهزة الطبية المطلوب شرائها والعرض لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن بمعرفة المحافظة، مؤكدا ضرورة تكاتف كل الجهود وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتخطى المرحلة الراهنة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا مشدداً على ضرورة وضع خطة محكمة والمتابعة اليومية للتعامل مع الموقف لعبور المرحلة بأمن وسلام.

واستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا، موضحا بأنه سيتم تزويد كل مستشفى بـ10 أسرة داخلية، فضلا عن تزويد عدد مخارج الأكسجين وذلك ضمن خطة مديرية الصحة لمواجهة الاحتياجات الطارئة للمستشفيات فى استقبال مرضى كورونا.

كما أوضح الدكتور بشرى برسوم مدير عام فرع المنوفية للتأمين الصحى بأنه تم تخصيص 20 سريرا داخليا، و10 أسرة عناية بمستشفى الهلال بشبين الكوم وذلك فى إطار تكاتف كافة الجهود لمواجهة الأزمة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التواصل الدائم وتقديم الخدمة الصحية الجيدة لمواطنى المحافظة، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا فى سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدا أهالى وأبناء المحافظة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.