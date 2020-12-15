صور- بينى وبينك.. الشباب والرياضة تنتج مسلسلا إذاعيا بمشاركة ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة، الإعلان عن أول مشاركة لـ6 من الشباب أصحاب الهمم والقدرات الخاصة ضمن طاقم الممثلين فى مسلسل إذاعى تنتجه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام يحمل اسم "بينى وبينك" فى ضوء السعى نحو دمج ذوى الهمم فى مختلف البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها.





حضر المؤتمر مجموعة من الفنانين المشاركين فى المسلسل منهم خالد سرحان، نشوى مصطفى، منير مكرم، وصفاء أبو السعود، ونجاح حسن، ولبنى الشيخ، وكاتبة العمل أمانى ضرغام، وعدد من قيادات الوزارة.

ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، يناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم الشباب لاسيما المتعلقة بالانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل، وذلك من خلال نص اجتماعى كوميدى تكتبه الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام، ومن إخراج صفى الدين حسن، ويذاع يوميا على موجة البرنامج العام.



وفى كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "نتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنية من أجل تقديم برامج ذات محتوى متكامل لأبناء مصر من النشء والشباب فى مختلف المجالات، ومنهم ذوى القدرات والهمم فى إطار الدمج المجتمعى لهم".

وقدم الوزير الشكر والتقدير إلى جميع الفنانين المشاركين فى العمل الإذاعى بمشاركة ذوى القدرات والهمم، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد بداية لأعمال جديدة لذوى القدرات والهمم مستقبلاً.



وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن مصر تشهد اهتماما كبيرا بذوى القدرات والهمم فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم والاهتمام بتلك الفئة، لافتا إلى العديد من الإنجازات التى يحققها ذوو القدرات والهمم فى شتى المجالات، والرعاية الكاملة التى تقدم لهم.

وفى كلمتها، أعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن سعادتها بالمشاركة فى هذه المبادرة، والكشف عن المواهب الإبداعية لدى ذوى الهمم والقدرات الخاصة، والكفاءة التى يتميزون بها.



ومن جانبه، تمنى الفنان خالد سرحان المزيد من الاهتمام بأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، ووجود قنوات تصقل مهمتهم، مشيراً أنهم يمثلون قوةً كبيرةً لابد من الإستفادة منها بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.



واتفقت الفنانة نشوى مصطفى والفنان منير مكرم على اهتمام وزير الشباب والرياضة بتسليط الضوء على المواهب لدى النشء والشباب، ورعايتهم، من خلال برامج ومشروعات مختلفة، والاهتمام الواضح بذوى القدرات والهمم، والعمل على دمجهم فى مختلف المجالات.



وأعلن وزير الشباب والرياضة فى ختام المؤتمر عن التنسيق مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بأن يكونا ضيفى شرف فى إحدى حلقات المسلسل الإذاعى، ويتم تسليط الضوء فى هذه الحلقة على مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب".