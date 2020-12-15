صور.. الرى تنظم ندوة توعوية بمدارس البحيرة حول أهمية ترشيد المياه

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى ندوة توعية للشباب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والإدارة المحلية محافظة البحيرة مركز المحمودية، وذلك بمدرسة الزهور الإعدادية بنين والمدرسة الثانوية الفنية للبنات.





ووفقا لبيان وزارة الرى، اليوم الثلاثاء، تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وأهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل لقطرة الماء وتعظيم الاستفادة منها لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.



وأوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملى من خلال قيام الشباب والطلبة بنشر الوعى المائى بين المواطنين لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات مع الاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية.



وحاضر فى الندوة المهندس هشام صابر شهاب، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، والدكتور محمد يوسف بالإعلام المائى.