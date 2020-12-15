صور.. إطلاق أولى فعاليات مودة للفتيات الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - شهد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إطلاق أولى فعاليات تدريبات مودة للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن، واللائى تم تجهيزهن من خلال مبادرة "دكان الفرحة" التى ينفذها صندوق تحيا مصر، حيث سيتم تدريب 120 متدربا من خلال ورشتين عمل، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





ويستهدف المشروع، وفقا لبيان صحفى، تنفيذ 4 تدريبات حتى نهاية الشهر الجارى بمحافظات الوادى الجديد، والبحيرة، والفيوم، لاجمالى 240 متدربا مع الحرص على توفير أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بتلك اللقاءات التدريبية. وتستند التدريبات إلى المحتوى العلمى الذى سبق وأن قام المشروع بتطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذى تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم تناول مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعى المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة. وينقسم التدريب إلى 3 جلسات: الجلسة الأولى: تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية. الجلسة الثانية: تتناول الأبعاد الشرعية للحياة الزوجية. الجلسة الثالثة: تتناول الجوانب الصحية فى الحياة الأسرية وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات. وقدم الجلسات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وخبراء الصحة الإنجابية.

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