لمواجهة الطقس السيئ.. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والطقس السيئ الذى تشهده المحافظة.





ودفعت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بسيارات لشفط المياه وكسحها وبدالات وفرق طوارئ خاصة بطريق كورنيش الإسكندرية والإنفاق، لإزالة مياه الأمطار التى تراكمت وتسيير حركة المرور. من جانبه، أكد رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعى ومنتظم. يذكر أن الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالى الغربى تعرضت لهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة مع انخفاض درجة الحرارة وزيادة سرعة الرياح.

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