وزير التعليم: 967 ألف طالب أدوا الامتحان التدريبى لأولى ثانوى.. مبروك

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": وذلك رغم أن الامتحان ممتد حتى الساعة 9 مساء اليوم، مشيرا إلى أن الأعداد جاءت كالتالى: 225 ألف امتحان لغة عربية، 400 ألف امتحان أحياء، 40 ألف امتحان أحياء إنجليزى، 1500 امتحان أحياء فرنسى.

وقدم الوزير التهنئة للطلاب قائلا: "مبروك لطلاب الأول الثانوى هذا الإقبال الكبير والجدية والرغبة فى التعلم ولعل مصر من الدول النادرة اللتى تجتهد لتعليم أبنائها فى ظل ظروف الجائحة".