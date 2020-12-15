جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": وذلك رغم أن الامتحان ممتد حتى الساعة 9 مساء اليوم، مشيرا إلى أن الأعداد جاءت كالتالى: 225 ألف امتحان لغة عربية، 400 ألف امتحان أحياء، 40 ألف امتحان أحياء إنجليزى، 1500 امتحان أحياء فرنسى.
وقدم الوزير التهنئة للطلاب قائلا: "مبروك لطلاب الأول الثانوى هذا الإقبال الكبير والجدية والرغبة فى التعلم ولعل مصر من الدول النادرة اللتى تجتهد لتعليم أبنائها فى ظل ظروف الجائحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: 967 ألف طالب أدوا الامتحان التدريبى لأولى ثانوى.. مبروك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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