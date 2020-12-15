دقيقة حدادا فى البرلمان على روح فوزى فتى وسعد تمراز

وأعلن الدكتور على عبد العال، خلو مقعدى النائبين، بناء على الخطابات الواردة من وزير الداخلية بوفاة محمد سعد تمراز، وفوزى فتى.
وحرص عبد العال، على نعى النائبين، مؤكدا أنهما كان مثالا للحق والدفاع عن أهالى دائرتهما بشكل خاص وللمصريين بشكل عام، موجها خالص العزاء لأسر الفقيدين، سائلا المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.
وقال عبد العال: "إن النائب الراحل فوزى فتى كان مثالا للنائب الحق مدافعا عن أهالى دائرته، فجددوا انتخابه لفصل تشريعى جديد ولم يمهله القدر للقيام بدوره".
وعن النائب محمد سعد تمراز، قال على عبد العال: "ما زالت أصداء كلماته موجودة داخل المجلس"، مؤكدا أنه نجح فى التعبير عن آمال وطموحات أهالى دائرته بشكل خاص وللمصريين بشكل عام.
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